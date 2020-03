Sölvesborg

Över en kvarts miljon kronor ”tvättade” efter bedrägeri – på en dag

Under torsdagen anmäldes tre fall av misstänkt penningtvättsbrott enbart i Sölvesborg. Enligt Karlshamnspolisen har denna typ av anmälningar ökat i västra Blekinge den senaste tiden.

Polisen i västra Blekinge tog emot flera anmälningar om misstänkt penningtvätt under torsdagen.

Under torsdagen skickades 142 000, 95 000 samt 15 000 kronor vid olika tillfällen till konton tillhörande misstänkta penningtvättare i Sölvesborg, där den yngste mottagaren är född under sent 90-tal.