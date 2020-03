Coronavirus

Utökat stödpaket till näringslivet

Ronneby kommun meddelade under förra veckan att man väljer att gå upp i stabsläge på grund av den rådande situationen med coronaviruset.

Under måndagen beslutade kommunens krisledningsnämnd ytterligare beslut för att stödja näringslivet. Bland annat blir uteserveringarna nu avgiftsbefriande under hela året och torghandeln blir under sex månader kostnadsfri, åtgärder som beräknas kosta tre miljoner kronor totalt.