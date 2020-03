coronavirus

Osäkert för mindre kulturföreningar

– Vi hade en föreställning på onsdagskvällen. Det kom sju personer. Vår publik är ju lite äldre och de stannar hemma just nu, säger Håkan Robertsson.

– Vi sitter nu och planerar våren 2021 och blir det stopp för operasändningarna från New York kan det kosta oss ganska mycket. Men det blir någonting som juristerna få bita i. Det är mycket som oklart just nu.

– Något annat kan man inte göra just nu, men det är klart att vi har diskuterat det här viruset. Men när allt är vänder så blir det sannolikt som vanligt. De som har små marginaler drabbas hårdast.

När det gäller arrangemangen på Ronneby brunn under våren så är i nuläget ingenting inställt. Däremot är det tufft för hotellnäringen just nu. Enligt uppgifter till BLT har Ronneby brunn tappat många hotellnätter senaste månaden och just nu är det många som avbokar. Det gäller såväl privatpersoner som konferens- och spagäster.