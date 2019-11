Olofström

Tjuvar bröt sig in i villa

En villaägare på Humlegatan har haft påhälsning av oinbjudna gäster. När ägarna kom hem sent på måndagskvällen upptäckte de att någon hade brutit sig in genom ett fönster. Polisen hade under tisdagen ännu inte fått veta om något saknas i villan.