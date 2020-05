Nyheter

WHO: 500 000 fler kan dö i aids i Afrika

500 000 extra dödsfall i subsahariska Afrika. Det kan bli konsekvensen om hiv-insatser blir lidande när länder och leverantörer nu riktar allt sitt fokus mot coronapandemin, varnar WHO.

Drygt 16 miljoner människor i subsahariska Afrika får antiretroviral behandling mot hiv. Om inte åtgärder sätts in för att trygga tillgången till vård och de livsviktiga läkemedlen riskerar konsekvensen att bli 500 000 extra aidsrelaterade dödsfall under 2020–2021, larmar Världshälsoorganisationen (WHO).