Bröt sig in och sköt kaniner med kolsyrevapen

Två män i 20-årsåldern ertappades med att ha brutit sig in på ett inhägnat område i Klippan under natten till onsdagen. Larmet kom in klockan 00.35 från en väktare på en distributionscentral, som hade sett en bil med flera personer som hade vapenliknande föremål.