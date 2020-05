Nyheter

Två män åtalas för Markarydsmord

Åklagarmyndigheten har aviserat att stämningsansökan lämnas in till Växjö tingsrätt under förmiddagen och åklagare Gunilla Öhlin kommer samtidigt att hålla en pressträff. Rättegången inleds den 20 maj och kommer att pågå under cirka tio dagar.