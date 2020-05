Nyheter

Trump vill öppna skolor och få igång ekonomin

När Fauci i tisdags, via videolänk, talade inför senaten sade han att en för snabb öppning av landet kan få allvarliga konsekvenser.

Inte acceptabelt

Vita huset har dock lagt över en stor del av ansvaret för hur USA ska lyfta virusrestriktionerna på de 50 delstaternas guvernörer. Vissa av dem, som Georgias Brian Kemp som står Trump ideologiskt nära, har varit snabba med att ge småföretagare och krogar grönt ljus. På andra platser, som i New York, är stora delar fortfarande nedstängda.

Val i sikte

I vågmästardelstaten Wisconsin, som Trump vann 2016, har nedstängningen resulterat i en juridisk strid. Delstatens högsta domstol slog sent på onsdagen fast att den demokratiske guvernören Tony Evers överträtt sina befogenheter när han beordrade en förlängning av invånarnas hemmakarantän för att minska virusspridningen, skriver The New York Times.