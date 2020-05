Nyheter

Så skadar viruset kroppen – från topp till tå

Nyckeln in

Hos smittade tar sig viruset in i kroppen via slemhinnorna i näsa och svalg, ibland även i ögonen. Målet är de celler som har många ACE2-receptorer på ytan, ett enzym som normalt hjälper till att reglera blodtrycket. Viruspartiklarna, å andra sidan, använder dessa receptorer som en sorts nyckel för att ta sig in i cellen där de börjar använda sig av cellens eget maskineri för att snabbt tillverka nya viruskopior som kan invadera nya celler. I det här stadiet har patienten endast milda symtom. Kanske feber och torrhosta, eller så känner han eller hon just ingenting.