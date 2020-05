Nyheter

Person hittat död – utreds som mord

En död person hittades under onsdagseftermiddagen i en bil som har brunnit i Viksjö utanför Stockholm.

En död person hittades under onsdagseftermiddagen i en bil som har brunnit i Viksjö i Järfälla nordväst om Stockholm. Polisen har inlett en förundersökning om mord.

– Vi fick in larmet via räddningstjänsten. Det kom in till oss som ett brandlarm om en brand i bil med viss spridningsrisk till en container som stod i anslutning till bilen. I samband med släckningsarbetet så konstaterar vi att det sitter en död person i bilen, säger Ola Österling, presstalesperson vid polisregion Stockholm.