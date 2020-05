Nyheter

Kissnödig? Räck upp handen!

Allt fler länder öppnar nu upp sina gränser och allt fler flygbolag försöker få i gång sin verksamhet i skuggan av coronapandemin. Under den senaste tiden har bland annat Finnair meddelat att man inom kort ska återuppta den för bolaget ytterst viktiga Asienverksamheten med flygningar till såväl Kina som Japan.

Lågprisbolaget Ryanair har utlovat att från och med den 1 juli ska 1 000 flygningar per dag genomföras, uppemot hälften av trafiken innan covid-19 bröt ut.

Ännu mera krångligt

Ryanair har exempelvis förbjudit all form av köbildning ombord på flygplanen. Behöver någon gå på toaletten ska personen meddela flygvärdinnan. Air France genomför obligatoriska temperaturmätningar på passagerare, de med en kroppstemperatur över 38 grader får stanna på marken. Även om mat och dryck serveras ombord på många flygningar är det helt annorlunda i Thailand. Myndigheter har där förbjudit all form av mat och dryck ombord, endast vid nödfall kan vatten erbjudas. Tidningen The Wall Street Journal rapporterar att några flygbolag har tankar på att införa krav på ett slags certifikat över att passagerare har haft en infektion och tillfrisknat.