Illegala vapen används ofta gång på gång

Trafiken in med nya vapen är ganska långsam, enligt Sven Granath, kriminolog vid Stockholmspolisen. Arkivbild.

Under åren 2015 till 2019 skedde cirka 450 skjutningar i region Stockholm varifrån analysmaterial finns. En ny rapport från polisen visar att det i 42 procent av dessa skjutningar använts ett vapen som också förekommit i en annan skjutning. Det vanligaste är att vapnen har använts vid två olika skjutningar under den studerade perioden, men så många som en tredjedel av dem hade använts vid tre till fem skottlossningar.

Större intresse

Långsam trafik

Enligt Sven Granath är många av de vapen som finns inom de kriminella närverken äldre och har funnits i Sverige under lång tid.

– Trafiken in med nya vapen är ganska långsam, men har pågått länge. Man pratar om myrtrafik, att man tar in ett vapen åt gången här och där. De flesta som i dag använder vapen inom de kriminella nätverken har sannolikt inte plockat in dem själva, utan har fått ta över eller köpt dem här i Sverige av någon annan person från ett nätverk.