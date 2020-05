Nyheter

Högre priser får lammproducenter att hoppas

Familjeföretaget som Jörgen och Piamaria Rasmusson driver har i nuläget 400 tackor och föder upp 700 lamm. Efter torkan 2018 fick paret dra ner på sin besättning, men det finns kapacitet för 625 tackor och uppfödning av 1|000 lamm per år.

Under 2020 har avräkningspriset på lamm till svenska producenter tidigt nått över 60 kronor per kilo. I slutet av mars låg priset på 62,30 kronor per kilo och även om det har sjunkit med några tiotals ören efter den noteringen tror Lantbrukarnas riksförbund (LRF) att en ny rekordnivå snart kommer att uppnås.