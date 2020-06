Expert: Fler IS-svenskar kommer att återvända

"Det finns en risk för IS återkomst hos oss också", säger Mellanösternanalytikern Bitte Hammargren. Arkivbild.

– Det humanitära läget är väldigt svårt och det finns anhöriga som känner sina döttrars, systrars och barnsbarns desperation inne i lägren. Barn har dött där och nu finns också risken med pandemin. Det ökar motivationen hos anhöriga att samla in pengar till smugglare, säger Bitte Hammargren.

Krypterade vägar

På krypterade vägar samlas pengar in i Europa för fritagningar och rymningsförsök.

– Vi vet att IS använder sig av möjligheten att samla in pengar genom crowdfunding. Vi vet också att det i den här regionen finns smuggelnätverk sedan länge, säger Bitte Hammargren.

Smuggelvägen ut är ofta via Turkiet, precis som resvägen ofta gick in via Turkiet när jihadisterna anlände till regionen.