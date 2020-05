Nyheter

Ekonomer ser ljusglimtar i coronamörkret

Just nu är den internationella handeln hotad, enligt Cecilia Malmström. Arkivbild.

Just nu är alla överens om kortsiktiga åtgärder för att rädda jobb och företag, understryker han, men när det kommer till åtgärder som verkar på sikt kan det bli annorlunda.

Stefan Fölster, docent i nationalekonomi och grundare av tankesmedjan Better Future Economics, konstaterar att kriser är olika. Han tror inte att en kris med nödvändighet behöver innebära genomgripande förändringar. Så blev det inte efter finanskrisen, påpekar han.

Ett sådant exempel skulle kunna vara digitalisering. Många branscher som står still nu borde ta chansen att växla över till mer digitalt verksamhet när de har tid, tycker han.

– Under en kris är det ett bra tillfälle att investera mer i digitalisering.

– Många som var på väg in på arbetsmarknaden får det nu mycket värre. Det kan öka polariseringen och försvåra integrationen. Min huvudkänsla är att vi borde återuppta diskussionerna som vi hade innan krisen, om integrationen, bostadskrisen och ökningen av antalet äldre. Industrin i Sverige har också gått knackigt, jämfört med andra länder.

– De som är tillsvidareanställda, och just har kommit in eller är på väg in, förlorar sina jobb.