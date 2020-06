Boltons bok om Vita huset får klartecken

Boken "The room where it happened: a White House memoir" har granskats av domstolen sedan Vita huset velat stoppa den. Motiveringen har varit att boken innehåller hemligstämplat material och att Bolton har brutit mot sekretessavtal. Men utdrag har publicerats i flera amerikanska medier inför utgivningen i nästa vecka.