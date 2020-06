Vera Lynn död – blev 103 år gammal

Sångerskan Vera Lynn är död – hon gick bort tidigt på torsdagsmorgonen omgiven av familjen, 103 år gammal.

Vera Lynn är död. Arkivbild. Foto: Lefteris Pitarakis/AP/TT

"Familjen är djupt sorgsen över att tillkännage att en av Storbritanniens mest älskade underhållare har gått bort vid 103 års ålder", säger de anhöriga i ett uttalande, enligt BBC.

Vera Lynn är kanske mest känd för sin insats under andra världskriget, när hon turnerade runt bland brittiska trupper. Med låtar som"We'll meet again" och "The white cliffs of Dover" inspirerade hon både militära och civila under krigsåren.

Började som sjuåring

Vera Lynn föddes 1917 i en Londonförort, dotter till en rörmokare. Redan som sjuåring började hon uppträda på lokala klubbar, och vid elva års ålder slutade hon skolan för att arbeta heltid som artist och dansare.

Men 1939 började andra världskriget – när beskedet kom tänkte Vera Lynn att karriären var över, enligt BBC. I stället stod hon inför sitt stora genombrott.

Citerades av drottningen

När Vera Lynn ville volontera i kriget fick hon höra att det bästa sättet att hjälpa var att fortsätta underhålla.

Under krigsåren uppträdde hon inför trupper och på sjukhus, och åkte så långt som till Indien och Burma. Trots att hon besökte flera farliga områden, har hon i efterhand sagt: "Det var så viktigt att underhålla pojkarna". Så småningom fick Vera Lynn smeknamnet "The forces' sweetheart".

Även när freden nått Storbritannien fortsatte framgångarna. Vera Lynn blev den första brittiska artisten att ha en listetta i USA, då med låten "Auf wiedersehen, sweetheart". 2009 blev hon den äldsta artisten att toppa den brittiska albumlistan, när hennes samlingsalbum "We'll meet again: The very best of Vera Lynn" knep förstaplatsen.