Trädgårdskonserter med distans i sommar

Det är tomt på livescenerna under coronakrisen. Men nu går det att boka Timo Räisänen, Chris Kläfford, Amanda Ginsburg och många andra artister och ståuppkomiker för en privat konsert – hemma i trädgården.

– Vi jobbar som managers åt flera artister och innan coronakrisen var vi beredda på en festivalsommar med turnéer. Nu har vi fått ställa in och då får man vara kreativ. Jag åkte själv ut och gjorde 40 spelningar i folks lägenheter i höstas, så det var ett naturligt steg att därifrån gå över till trädgårdskonserter, säger Björn Wallgren, som dragit i gång projektet tillsammans med Ki Sandholm.

– Jag skulle ha släppt en skiva i maj och åkt på turné både i sommar och vidare under hösten. Men det gick på några dagar så var allting inställt eller framflyttat. Så när det här initiativet kom kändes det härligt, äntligen fanns ett sätt att kunna komma ut och spela, säger hon.

"Tagna på sängen"

Artisterna bokas genom hemsidan, syftet kan vara att ha en privat trädgårdskonsert, eller en konsert på ett sommarcafé, ett vandrarhem eller en konstateljé. Trädgårdslive sköter kontakten med artisterna och bokar sedan in teknisk utrustning som behövs samt tar hand om det ekonomiska. Biljetterna är bara tillgängliga via hemliga länkar som mejlas till den som bokat, som i sin tur kan bjuda in vänner och bekanta.