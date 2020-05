Regionteatern Blekinge Kronoberg, med säte i Växjö, presenterade under tisdagen under speciella omständigheter höstens repertoar. ”Lite ovanligt att sitta och prata in i en skärm”, sa teaterchefen Therese Willstedt inledningsvis med tanke på att det var en digital presskonferens där vi reportrar satt på annat håll med datorn.