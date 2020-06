Perrelli redo för slottet: "En extra gnista"

Charlotte Perrelli vann Eurovision i Jerusalem med “Take me to your heaven” 1999. Hon har bland annat släppt nio soloalbum, tävlat i Melodifestivalen tre gånger till, varav ytterligare en vinst med "Hero" 2008, varit jurymedlem i "Talang" och spelat huvudroller i musikalerna ”Skönheten och odjuret”,” Jesus Christ Superstar” och ”Evita”.