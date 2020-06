Englund skildrar 1960-talet via ett sexmord

Peter Englund sätter in radhuslängan på Söndagsvägen i Hökarängen i ett historiskt sammanhang. Äldre socialdemokrater tyckte att radhus påminde om statarlängor. Pressbild.

Mordet på Söndagsvägen inträffade under högsommaren men rättgången hölls vintertid.

Med sin nya bok, "Söndagsvägen" ville han ge sig in i en för honom ny genre, "true crime". Samtidigt har han sökt efter sprickorna i ett 1960-tal dolt både av hans egen tendens att förgylla barndomssåren, tycker han, och av de romantiska dimridåer som han menar omger decenniet generellt. Men var det verkligen nödvändigt att utgå från det värsta: ett sexmord på en ung kvinna, en djup tragedi även för hennes närmaste?

– Det kan vara ett sätt att ta sig in i en tid, lite underifrån och få syn på saker som du annars inte ser, också litterärt kan du nå rätt långt, jag säger bara Truman Capote.

"Inte bli för kladdig"

Eva Marianne Granell blev 18 år. "Kickan" som hon kallades, var förlovad och just hemkommen från en Spaniensemester med fästmannen när hon åkte hem till sig, ensam, för att se om hon hade kommit in på en sekreterarutbildning. Föräldrarna var bortresta, och när pojkvännen några dagar senare orolig åkte till radhuset på Söndagsvägen i Hökarängen låg hon död i föräldrarnas säng. Så småningom visade det sig att mördaren gått in genom altandörren, tryckt en handduk med kloroform över hennes ansikte och förgripit sig på henne sexuellt. Efteråt hade han dammsugit och städat bort alla synliga spår.