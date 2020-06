Bok med badare i Torekov blev livsprojekt

Konstnären och fotografen Peggy Anderson är baserad i New York och i Sverige, men bor för närvarande i Paris. Peggy har studerat fotografi vid International Center of Photography i New York, där hon numer sitter i styrelsen. Hon driver även restaurang i Washington, Connecticut, med sin man. Fotoutställningen "The morning dip" visas på Galleri Torekov den 23–26 juli och 2022 planeras utställningen att visas på svensk-amerikanska institutet i Minneapolis.