Så väljer du rätt högskoleutbildning

Det går inte att få veta i förväg om du kommer in eller inte. Alla som har sökt en utbildning får besked samtidigt, till exempel i mitten av juli inför höstens terminsstart. Det som avgör om du kommer in på utbildningen är hur många platser som finns, hur många som söker och hur höga betyg du har. Är det fler sökande än vad det finns platser, måste ett urval göras. På vissa utbildningar kan det vara mycket stark konkurrens. Ett tips är att göra högskoleprovet – det kan öka dina chanser att komma in på utbildningen. För att få en liten vink om hur lätt eller svårt det är att komma in på en utbildning kan du titta på tidigare års antagningsstatistik på antagning.se