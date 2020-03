Coronavirus

Populär påskgala ställs in

- Det är tråkigt, men allt ställs ju in, säger Olle Klein från Lyckeby Gille.

Påskgalan 2020 som skulle hållas i konserthuset den 23 mars ställs in med anledning av coronaviruset.

Intresset för Påskgala 2020 i Lyckeby var så stort att de tvingades byta lokal från Mariagården i Lyckeby till Konserthuset inne på Trossö. Över 300 biljetter har sålts, kanske på grund av sångaren och frontfiguren för Lasse Stefanz, Olle Jönsson, som beskrevs som årets dragplåster. Men nu ställs galan alltså in.

– Det är inte så mycket att göra åt saken, vi måste ställa in. Men det är tråkigt med allt som ställs in just nu, det är många föreningar som drabbas, säger Olle Klein, vice ordförande i föreningen Lyckeby Gille som anordnar galan.