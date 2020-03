Karlskrona

Länsstyrelsen förbereder för coronautbrott

Länsstyrelsen i Blekinge har gått upp i så kallat mindre stabsläge med anledning av coronaviruset. Myndigheten förbereder sig inför ett eventuellt utbrott, men att ställa in något av alla helgens evenemang är inte aktuellt.

Under fredagen kom beskedet att danska Melodifestivalen sänds utan publik, detta efter att landets statsminister uppmanat alla arrangörer av evenemang med fler än 1 000 deltagare att ställa in eller skjuta upp sina event. Även i Sverige har evenemangsarrangörer vidtagit åtgärder för att förhindra smittspridning, bland annat rekommenderar fotbollsklubbarna Hammarby och Djurgården personer som besökt områden med omfattande smitta att inte komma till helgens cupmatcher på Tele 2 arena. I Karlskrona väljer Sigma Smart Women Society att ställa in sin nästa nätverksträff på grund av coronaviruset.