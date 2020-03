Karlskrona

Karlskronatjej mitt i coronasmittans Italien: ”Är som en spökstad”

Under onsdagen har hon varit i skolan men det blir alltså den sista på ett tag.

– I min klass var det jag och två till som var i skolan i dag. Det går annars över 1 300 elever på min skola men minst 80 procent av alla har åkt hem. Varenda amerikan har åkt hem, från 20 000 amerikaner per termin till inga alls. Florens är annars som Uppsala eller Lund är i Sverige med väldigt mycket studenter.

Att staden inte är sig lik just nu syns även i affärerna.

– Italienarna har bunkrat upp och håller sig hemma. Hyllorna i affärerna är tomma, all pasta är slut, all tomatsås är slut och all burk och konserverad mat är slut inne i stan.