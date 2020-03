Karlskrona

Här är evenemangen i Blekinge som kan påverkas av corona

Folkhälsomyndigheten vill stoppa sammankomster med fler än 500 personer och lämnade under onsdagseftermiddagen en begäran till regeringen vilket man godkände strax efter 16-tiden.

Många evenemang i Blekinge kommer nu att påverkas och skjutas upp eller ställas in helt.

Här är några av de evenemang som kan påverkas den kommande månaden:

Mars

• The Little town of Rat pack. Thomas Lindberg och Marcus Schönbeck med musiker. Konserthusteatern, Karlskrona.