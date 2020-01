Karlshamn

Tjuvar stal från stängt bibliotek

Tjuvar har brutit sig in på det mer-öppna biblioteket i Svängsta genom att bryta upp en dörr. När de kommit in i lokalen bröt de sig vidare in i ett låst rum där de stal spel till Playstation 4 och handkontroller. Innan tjuvarna lämnade fick de även med sig en projektor. Värdet på det stulna beräknas uppgå till 11 500 kronor.