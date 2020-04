Karlshamn

Olycka stoppar tågtrafiken i Blekinge

Trafiken beräknas återupptas igen 19.30 och de stationer där tågtrafiken kan påverkas under stoppet är: Karlskrona C, Bräkne-Hoby, Bromölla, Bergåsa, Kristianstad C, Fjälkinge, Karlshamn, Mörrum, Ronneby, Sölvesborg, Vinslöv, Önnestad, Hässleholm.