Coronavirus

Kommunen: ”Vi ställer inte in Östersjöfestivalen”

Näringslivschef Mathias Wijk och kommunalråd Per-Ola Mattsson (S) kallade till pressträff sent på fredagseftermiddagen.

– En del handlare har berättar att folk är rädda för att gå in i butikerna och handla. Därför tillåter vi butiker att sälja utomhus, säger kommunalråd Per-Ola Mattsson (S).

– Vi vill att butiksägare och krögare ska slippa betala hyra just nu. Sedan får vi diskutera hur vi ska göra framöver, säger Per-Ola Mattsson.

Under presskonferensen som hölls i rådhuset sent på fredagseftermiddagen stod det också klart att Östersjöfestivalen inte ställs in.