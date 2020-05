Lokalkorrarna

Båtfolket har vaknat till liv igen

Då jag spanar längre ut, utanför hamnen, ser jag fem tappra jolleseglare kämpa i vinden och deras ledare coachar dem från motorbåtarna. En liten stund senare är de på väg in mot bryggorna igen och jag får en pratstund med Axel Stömne som seglar Zoom-8-jolle. Han berättar att det är kallt i kväll. Axel har visserligen torrdräkt på sig men har bara t-shirt under den och om händerna fryser han allra mest. – Det blåste lagom mycket, men jag tog in vatten från sidan, säger Axel innan han drar upp båten på vagnen och skyndar sig in i värmen.