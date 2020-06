Sommarträning - så håller du i gång

Ola Nyhlin på On Training i Sölvesborg ger tips om du håller formen under semestern.

– Under sommaren när fler är lediga ges det fler tillfällen att äta. Har man hållit i gång innan ska man gärna fortsätta att göra det även under sommaren. Det är perfekt att var ute och träna i det fina vädret, säger Ola Nyhlin som äger gymmet On Training i Sölvesborg och fortsätter: